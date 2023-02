För några veckor sedan presenterade Microsoft det senaste för bolagets sökmotor Bing, som skulle bli smartare med artificiell intelligens och integrerade tekniken bakom chattbotten Chat GPT. Hittills är resultatet en blandad kompott, men det stoppar inte Microsoft från att sätta AI i rampljuset när det är dags för ny uppdatering till Windows 11.

Uppdateringspaketet, som fått namnet "Moment 2" är fyllt till brädden med nyheter av olika slag. Bland dem är en uppdatering som lägger till ett sökfält i Aktivitetsfältet, som i sin tur är utrustat med AI-bestyckade Bing. Det menar Microsoft ska ge användare allt de behöver för att finna svar på vad helst de kan tänkas fundera över.

Andra höjdpunkter inkluderar ansiktslyft för både Notepad och skärmklippsverktyget. Det första får tillägg av flikar för att kunna föra flera anteckningar samtidigt, medan det andra får en funktion för att spela in video. Till skillnad från den existerande funktionen i Xbox Game Bar, som kan spela in hela skärmen, gör det nya verktyget det möjligt att spela in enskilda fönster eller delar av skärmen.

Utöver det sker blanda annat ett flertal optimeringar för de som vill koppla ihop dator och telefon. Hittills har det endast varit möjligt att synka Android-enheter till Windows 11, ett stöd som nu expanderar till IOS. Fördelar ska inkludera bättre integration med Icloud och möjlighet att läsa meddelanden och ta samtal direkt på datorn.

Alla nyheter och funktioner i Moment 2 listas i detalj på Microsofts webbsida. Uppdateringen och de nya funktionerna rullar ut under dagen och anländer stegvis via Windows Update och Microsoft Store. Den som inte vill vänta kan även själv välja att hämta uppdateringen genom att gå in i Windows Update och söka efter tillgängliga uppdateringar.