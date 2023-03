Med månadsskifte följer en ny portion data från spelklienten Steam, som publicerat statistik över användares hård- och mjukvarukonfigurationer för februari 2023. Precis som för januari hittas flera intressanta datapunkter i statistiken för grafikkort, där nyligen lanserade Geforce RTX 4000-serien fortsatt klättrar.

I januari var det RTX 4090 som tog sig in, vilket i februari följs av syskonen RTX 4080 och RTX 4070 Ti, som hugger 0,20 respektive 0,18 procent. Eftersom ingendera funnits med i statistiken förrän nu ger det en hög placering sett till procentuell förändring på månadsbasis, men totalt räcker andelarna inte till mer än en bottenplacering.

Räknat nedifrån ligger RTX 4070 Ti åtta platser från sistaplacering, medan RTX 4080 hamnar på något högre 16 platser från botten. Ingen av nykomlingarna letar sig ens i närheten av topp tio, som sedan bara några månader tillbaka domineras av GTX 1650, tätt följt av tidigare regerande GTX 1060.

Även AMD fortsätter lysa med sin frånvaro. Varken Radeon RX 7900 XT eller RX 7900 XTX letar sig in i Steams statistik under februari, trots att båda modeller lanserades ungefär en månad innan Geforce RTX 4070 Ti. Det är dock möjligt att begränsade volymer vid lansering och brist på påfyllning av de lägre prissatta "MBA"-märkta referensmodeller spelar in i varför det röda laget fortfarande saknas bland Steams användare.