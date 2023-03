Under måndagskvällen intog svenska studion tillika utgivare Paradox Interactive scenen tillsammans med Xbox. Showen bjöd på ett antal spelnyheter och uppdateringar, däribland utannonsering av en ny stadssimulator. Redan i år anländer titeln Cities: Skylines II och tar över stafettpinnen från sin föregångare.

Originalet lanserades år 2015 och var ett välkommet inslag i kölvattnet på den katastrof som var återupplivade Simcity ett par år tidigare. Medan den sistnämnda fick svidande kritik och sjönk som en sten kom Cities: Skyline att bli betydligt populärare, med en mängd expansioner som följd. Med uppföljaren ska stadsbyggandet nå ny nivå och finska studion Colossal Orders utlovar inget mindre än "den mest realistiska stadsbyggarsimulatorn någonsin".

Av den medföljande trailern att döma står uppdaterad grafik och polerat utseende på menyn, men det bör noteras att den inte visar faktisk gameplay. I övrigt ska spelare kunna förvandla blygsamma små byar till livliga storstäder med nya fullskaliga system vad gäller ekonomi och transport. Därtill utlovas en mängd alternativ för att skräddarsy sin stad, inklusive moddverktyg.

Den färska stadsbyggarsimulatorn anländer under år 2023, men exakt datum saknas. Spelet lanseras till PC via Steam, Playstation 5 och Xbox Series X/S. För Xbox- och PC-spelare blir titeln även tillgänglig via Game Pass, men äldre spelkonsoler ser ut att utebli helt.

Är du taggad på att ta dig an stadsbyggande på nytt?