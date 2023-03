Redan sommaren 2013 lanserades The Last of Us till Playstation 3 och blev en vraksuccé. Spelet har sedan dess fräschats till för Playstation 4 och Playstation 5, samt nyligen blivit TV-serie på strömningstjänsten HBO. Inom kort är det dags för nästa adoption och då i form av en efterlängtad lansering för PC.

Inför lanseringen publicerar Naughty Dog systemkraven för spelet som i ny tappning går under namnet The Last of Us Part I. För grundnivån 30 bilder per sekund (FPS) i 1 280 × 720 pixlar med låga inställningar rekommenderas antingen ett AMD Radeon RX 470, Nvidia Geforce GTX 970 eller GTX 1050 Ti med 4 GB grafikminne. Detta ska då paras med åtminstone en fyrkärnig processor modell äldre och 16 GB primärminne.

I den andra änden av spektrumet anges mer moderna doningar, som kan driva spelet i upplösningen 3 840 × 2 160 pixlar (4K UHD), 60 FPS och inställningsnivån Ultra. På grafikkortssidan gäller ett Nvidias idag näst kraftfullaste Geforce RTX 4080 eller AMD:s flaggskepp Radeon RX 7900 XT, och då ska den senare dessutom paras med uppskalningstekniken Fidelity FX Super Resolution (FSR) i Quality-läge. Därtill skruvas nivån på processorsidan upp till AMD Ryzen 9 5900X eller Intel Core i5-12600K och mängden primärminne tar klivet till 32 GB.

Som brukligt för PC finns det just på grafiksidan mer finkorniga inställningsmöjligheter än på en spelkonsol, där två mellannivåer i 1080p och 1440p går att driva med mellan- och prestandaklassens grafikkort med ett par generationer på nacken. Utöver detta lyfter Naughty Dog stöd för FSR samt Nvidia DLSS Super Resolution. Officiellt stöd finns även för de allt vanligare ultrabreda skärmarna med bildförhållanden som 21:9 och 32:9.

Vidare på tekniksidan märks officiellt stöd för spelkontroller Dualshock 4 från Playstation 4 och även senaste Dualsense för Playstation 5, varav den senare med stöd för finesser som haptisk återkoppling och dynamiska triggers. I blogginlägget lyfts vad som beskrivs som full kontroll att mappa inställningar mus, tangentbord och spelkontroller efter behov, för att exempelvis möjliggöra en spelstil där tangentbord och spelkontroller används samtidigt.

The Last of Us Part I för PC lanseras den 28 mars till ett rekommenderat pris om 59,99 euro och kommer finnas tillgängligt på Steam och Epic Games Store. I priset ingår DLC:n Left Behind, där spelaren får följa en av huvudkaraktärerna innan händelserna i The Last of Us.