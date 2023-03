Under tidigt 2000-tal klev MP3-spelarna in i rampljuset på allvar, en teknikkategori som strömmande musiktjänster som Spotify undan för undan knuffat ned från scenen under det senaste decenniet. Att använda fysisk media för att distribuera och lyssna på musik har därmed spelat ut sin roll och inte helt oväntat har försäljningen av CD-skivor dalat under 2000-talet.

Samma utveckling gäller däremot inte för vinylplattor, ett beprövat format som mött en renässans bland lyssnare och skivbolag. Till skillnad från hobbyn att fotografera analogt har vinylskivornas återkomst spridit sig utanför kretsar av nostalgiker och de med förkärlek till stickade mössor och nymalet kaffe, något som också syns på försäljningssiffrorna för 2022.

Det är Recording Industry Association of America, RIAA (PDF), som sammanställer den amerikanska musikförsäljningen för fjolåret, och konstaterar att antalet sålda vinylskivor för första gången sedan 1987 passerar CD-skivorna. Totalt krängdes 33 miljoner CD-skivor, en siffra som det äldre formatet passerar med hästlängder – 41 miljoner.

Ett stort glapp gäller även när det kommer till omsättning, men där passerade vinylskivorna den digitala konkurrenten för flera år sedan. Mellan 2021 och 2022 växte omsättningen för musik i fysiskt format med 4 procent, medan vinyl drog in 17 procent mer än året dessförinnan. Ökningen är den sextonde i ordningen, och landar på 1,2 miljarder USD, eller 71 procent av all fysisk försäljning i landet.

Samtidigt som intresset för fysiska musikformat växer är det i de strömmande tjänsterna som majoriteten av pengarna finns, där RIAA rapporterar om 84 procent av branschens omsättning. Denna väger in på 13,3 miljarder USD för fjolåret, där majoriteten håvas in via betalda abonnemang.