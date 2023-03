From Software jobbar inte bara med Elden Ring-expansionen Shadow of the Erdtree, utan utvecklarna finputsar även grafiken. En ny uppdatering har släppts som lägger till stöd för ray tracing som är tillgänglig för spelare på PC, PS5 och Xbox Series X.

Ray tracing-läget erbjuder ambient occlusion och skuggor, och inte några förbättrade reflektioner. Aktivering av ray tracing nås via grafikinställningarna i spelet och på PC är det möjligt att välja mellan flera olika lägen, beroende på hur mycket ljuseffekter du vill ha eller din dator klarar av. På konsol är det mer binärt och det går att antingen köra med eller utan, och väljer du att aktivera ray tracing får du vara medveten om en prestandasänkning.

Med ray tracing kommer förstås högre krav på datorerna. Utvecklarna har uppdaterat specskraven som är förhållandevis snälla för spelare som vill spela i 1080p-upplösning.

Minimum: 1080p, Low quality, Low ray tracing Rekommenderat: 1080p,High quality, High ray tracing Operativsystem Windows 10 Windows 11 Processor Intel Core i5-10600K / AMD Ryzen 5 3600XT Intel Core i7-10700K / AMD Ryzen 7 3800XT Primärminne 16 GB RAM 16 GB RAM Grafikkort Nvidia GeForce RTX 3060 Ti, 8 GB / AMD Radeon RX 6700 XT, 12 GB Nvidia GeForce RTX 3070 Ti, 8 GB / AMD Radeon RX 6900 XT, 16 GB

Utöver flådigare ljussättning erbjuder uppdateringen en rad andra förbättringar. Primärt handlar det om buggfixar samt balansering av vapen och förmågor, vilket till stor del påverkar PVP-fokuserade Colosseum-tillägget. Hela listan med ändringar finns på utvecklarnas webbsida.

