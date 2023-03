The Last of Us Part 1 är släppt till PC och går att köpa på bland annat Steam och Epic Games. Vad som skulle bli en episk upplevelse i ett postapokalyptiskt USA blev i stället äkta elände och misär för sugna spelare. Problemen inkluderar allt från regelbundna frysningar, krascher och lagg till allmänt dålig prestanda.

I samband med lanseringen har missnöjda spelare vänt sig till spelets recensionssida på Steam, där spelets status för tillfället ligger på mestadels negativ. Bland annat att skrivs att spelet ser bra ut, men att dålig optimering lämnar mycket att önska av upplevelsen. Andra saker som kritiseras är tiden det tar för shader compilation att färdigställas, ett måste för att undvika hackande spelupplevelse. Det är även något våra kollegor på FZ fått uppleva under lanseringskvällen

"Building shaders... Building Shaders... BUILDING SHADERS!!!! Denna tisdagkväll som skulle bli så fin med mina nya vänner Joel och Ellie. Till slut gav jag upp och gick jag och la mig, helt oförlöst. – Daniel Sjöholm, chefredaktör på FZ

I recensionerna pekas spelstudion Iron Galaxy ut som bovet i dramat, vilka ansvarat för att porta spelet till PC. Studion har en tidigare brokig historia med risiga PC-portar, där bland annat ökända Batman Arkham Knight samt Uncharted: Legacy of Thieves Collection bjöd på knackig upplevelse. Specifikt den sistnämnda delar även vissa av problemen som uppstått i The Last of Us.

The Last of Us-lanseringen sticker ut ordentligt bland Sonys lanseringar av tidigare Playstation-exklusiva titlar. Det har till stor del varit hög kvalitet på spelen, men något har gått riktigt snett med The Last of Us. Via Twitter skriver Naugthy Dog att de jobbar på förbättringar och granskar ständigt buggrapporter för att snabbt kunna släppa uppdateringar. Förhoppningsvis dröjer det inte lång tid innan spelet blir spelbart för majoriteten.