Det finns få känslor som slår den när nyinköpta komponenter får möta färska spel, på ett sätt som öppnar dörren till grafik och effekter som tidigare bara gått att drömma om. Många utvecklare är dessutom duktiga på att verkligen ge spelsugna något att drömma om genom att långt i förväg presentera framtidens titlar, för att undan för undan tillkännage detaljer.

► Starfield lanseras den 6 september

Den amerikanska mässan E3 har traditionellt varit ett forum för spelföretagen att avtäcka både det ena och det andra – från speldemon till hårdvara. Sedan pandemins intåg har den fysiska versionen av E3 legat på is, varför den 13–16 juni i år skulle innebära en återkomst och första upplagan på plats i Los Angeles sedan sommaren 2019. Via ett e-postutskick som IGN tagit del av, bekräftar nu E3-arrangörerna att den planerade mässan ställs in, till följd av brist på utställare.

Beslutet kommer som en följd av att bland andra Microsoft, Sony, Nintendo och Ubisoft meddelat att de inte kommer att delta under E3 2023. Det blir därmed den andra fysiska E3-mässan i rad att ställas in, och framtiden får utvisa om och när den anrika tillställningen får fart på nytt. Arrangörerna ESA och Reed Pop slår dock fast att de ska fortsätta samarbetet inför "framtida E3-evenemang".

I både mjuk- och hårdvarubranscherna är jättar som Microsoft, Sony, Nvidia och AMD några av mässornas dragplåster. På senare år har dock mässkonceptet mist lite av sin unicitet, eftersom de stora företagen inte sällan väljer att istället rikta allt rampljus mot den egna scenen och hålla direktsända presentationer på egen hand – gärna några dagar innan de egentliga mässorna drar igång. Det återstår att se om mässans datum fylls ut av sändningar från spelgiganterna.

Var du taggad inför sommarens E3-mässa? Är det någon särskild speltitel du vill veta mer om?