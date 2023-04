PC-versionen av det hyllade actionspelet The Last of Us Part 1 släpptes den 28 mars och har sedan starten plågats av en rad tekniska brister. Detta i form av allt från dålig prestanda till regelbundna frysningar och direkta krascher. Något som drabbat både Nvidia- såväl som AMD-användare.

►Stökig start för The Last of Us till PC

Nu har Nvidia rullat ut en "Geforce Hotfix Driver 531.58" som ska åtgärda att The Last of Us Part 1 slumpmässigt kraschar när det körs på ett grafikkort ur Geforce RTX 3000-serien. Som extra bonus åtgärdar drivrutinen även ett fel i Resident Evil 4 Remake som orsakade korruption i spelet när FXAA var påslaget, i det fall att du skulle vara sugen på att köra ytterligare en remake av ett hyllat zombieactionspel.

Även AMD:s senaste Adrenalin Edition 23.4.1-drivrutin utlovar i sin tur "speloptimering" för The Last of Us Part 1. Exakt vad detta innebär låter AMD däremot vara osagt.

Spelutvecklaren Naughty Dog, som sedan tidigare bett om ursäkt för PC-versionens tekniska brister, har också släppt en egen ny hotfix som ska förbättra både användargränssnittet och användarupplevelsen. Värt att nämna i sammanhanget är att det dock var spelstudion Iron Galaxy som hanterade portningen.

Har du upplevt att The Last of Us till PC blivit bättre?