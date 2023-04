En studie genomförd av cybersäkerhetsföretaget Home Security Heroes visar att AI nu kan användas för att knäcka majoriteten av de vanligaste lösenorden på mindre än en minut. Företaget använder sig av lösenordsknäckande AI-tekniken Pass GAN, för att lösa 51 procent av de vanligaste lösenorden på under en minut. Av de mer utmanande lösenorden knäcks 65 procent på under en timme, 71 procent på under en dag och 81 procent inom en månad.

Det ska i snitt ta sex minuter för Pass GAN att knäcka ett lösenord på 7 tecken även om det innehöll siffror, gemener, versaler och symboler. Detta kan ställas i kontrast till en sammanställning som lösenordshanteraren Nordpass släppt, som visar att det populäraste lösenordet under hela 2022 var “password”. I Sverige toppades listan av “123456” medan andra populära lösenord under perioden var “123456789”, “mamma” och “hejsan”.

Pass GAN skiljer sig från många av dagens metoder för att knäcka lösenord, som förlitar sig på att manuellt analysera lösenord. "GAN" är kort för Generative Adversarial Network och innebär att två neurala nätverk tävlar mot varandra i form av en generator och en motståndare i ett nollsummespel för att uppnå bättre resultat. Systemet är tränat mot 15,7 miljoner vanliga lösenord, där de kortare än 4 tecken och längre än 18 sorterats bort.

Avslutningsvis beskriver studien att lösenord som är längre än 18 tecken kan bedömas som säkra mot AI-knäckande i dagsläget. På tillhörande webbsida finns också möjlighet att mata in och utvärdera egna lösenord, medan tabellen ovan ger en fingervisning om vad som krävs för att säkert lösenord. Företaget rekommenderar att ha lösenord med minst 15 tecken, en blandning av gemener, versaler och symboler, samt att undvika uppenbara mönster i lösenordet.