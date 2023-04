Swiftkey från Microsoft är ett av de populäraste tredjepartstangentborden för både Android och IOS, med en miljard nedladdningar enbart i Google Play-butiken. Nu har företaget släppt en uppdatering för båda systemen som lägger till integration med Bings AI-chattbott. Microsoft går igenom nyheten i ett blogginlägg och presenterar de tre komponenterna: Chatt, Ton och Sök.

Chatt-funktionen är till för assistera dig i konversationer. Microsofts exempel är en gruppchatt där deltagarna skämtar och du vill ha hjälp att komma på en bra ordvits.

Ton-funktionen handlar om att få hjälp med ordval och grammatik för ett visst syfte, så att det du skriver är bättre anpassat till en särskild typ av kommunikation. Exemplet är formella mejl, där Bing kan hjälpa till med att hålla en professionell ton.

Sök-funktionen gör det enkelt att söka på webben utan att lämna den öppna applikationen, direkt från tangentbordet. Kanske vill du kolla upp några fakta, eller se hur vädret ser ut inför en utflykt du planerar med en grupp.

Alla användare kan använda Sök-funktionen direkt, medan chatt- och ton-funktionerna kräver inloggning på ett Microsoft-konto som har släppts in i Bings AI-chatt-beta.

En annan nyhet kring Bing är att AI:n även har bakats in i Skype, och det räcker med att en deltagare i en gruppchatt har släppts in i betan för att alla i gruppen ska kunna be Bing om hjälp. Här fungerar Bings AI som en modern version av klassiska chattbottar. Du hittar boten som "@Bing" i Skypes kontaktlista och kan lägga till den i en chatt.