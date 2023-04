Efter många år av tillverkningstekniska problem är Samsung igång med tillverkning av OLED-paneler, en kategori av oändlig svärta där LG tidigare innehaft monopol. Samsungs egen variant av tekniken stavas QD-OLED och är hittills förpassad till dyrare TV-modeller, medan LG är fortsatt ensam om att ha enheter i lägre prisklasser.

Nu rapporterar The Elec att Samsung och LG återupptar sina förhandlingar. Om de går i lås köper Samsung OLED-paneler för att utöka sitt sortiment, och då främst i just lägre prisklasser. Det är ingen hemlighet att ärkerivalerna varit i samtal om en OLED-affär, men under sommaren 2022 uppgav LG:s ekonomichef (via Flatpanels HD) att förhandlingarna strandat. Enligt uppgift ska detta ha berott på att partner inte kunnat enas om prisnivåerna.

Att förhandlingarna återupptas tillskrivs att parterna har mer att tjäna på det än tidigare. Under 2022 gjorde LG en förlust om 1,7 miljarder USD och väntas inom kort presentera negativa resultat för första kvartalet 2023. Det ska därför ligga i bolagets intresse att nå en överenskommelse kring att sälja TV-paneler till Samsung, som till följd av LG:s situation har ett bättre förhandlingsläge.

Köpet av OLED-paneler ska endast ha varit en del av affären, som även ska ha inkluderat köp av LCD-paneler. På andra sidan av vågskålen satsar Samsungs dotterbolag, Samsung Display, på att bygga ut produktionen av QD-OLED och avveckla LCD-tillverkningen, vilket gjort Samsung Electronics allt mer beroende av kinesiska underleverantörer. De senare har stärkt sin position på marknaden och har på senare tid blivit "mindre gynnsamma" mot Samsung, som genom ett avtal med LG hoppas få en bättre förhandlingsposition mot de kinesiska aktörerna.

Om affären går i lås ska LG i ett första skede leverera mellan 200 000 och 300 000 OLED-paneler till Samsung, som då kan lansera TV-apparater med dessa paneler redan i början av 2024.