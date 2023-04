Under hösten 2022 anlände slutligen de två sista grafikkorten i Intel Arc-familjen, där Arc A770 och A750 tog sig an mellanklassen med bantade prislappar. Mottagandet blev blandat, med merparten av kritiken riktad mot de undermåliga drivrutinerna. Sedan dess har de uppdaterats flera gånger om och nu anländer ytterligare en ny drivrutin med nya löften om högre spelprestanda.

Med senaste versionen utlovar Intel optimeringar som ska ge ett lyft i en handfull titlar, däribland Dead Space Remake, Minecraft Legends och den senaste expansionen till Total War: Warhammer III. Störst skillnad syns hos det förstnämnda spelet, där Intel mäter prestanda med Arc A750 i två olika upplösningar och grafikinställningar. Det ställs dels mot resultat med äldre drivrutin, dels mot Nvidias Geforce RTX 3060.

I 1080p med inställningar skruvade till Ultra ökar Arc A750 med 62 procent ställt mot samma grafikkort med den äldre drivrutinen. Med ett snitt på 78 FPS kliver det därtill om Geforce RTX 3060, om än med mycket små marginaler. Ett liknande resultat skådas i 1440p och inställningar på High, där A750 går från ett snitt på 33 FPS till 53 FPS.

Till flera titlar envisas Intel med grafer som mäter i prestanda per USD, där endast grafikinställningar och upplösning framgår. Där ställs Arc A750 åter mot Geforce RTX 3060, med löften om bland annat 72 procent högre prestanda per USD i Warhammer-expansionen Mirror of Madness.

Från drivrutinens loggar syns däremot att det i snitt handlar om cirka 6–7 procent högre prestanda i bland annat F1 22, Dying Light 2 Stay Human och Dirt 5. Utöver det tillkommer en ökning i ray tracing-prestanda i flera titlar, där särskilt F1 22 står ut lite extra. Där utlovar Intel upp till 17 procent högre prestanda för Arc A750 i 1080p med ray tracing skruvat till Ultra.

