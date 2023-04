Klassiska mekaniska hårddiskar har under de senaste åren letat sig ur persondatorer, där de nästan helt ersatts av SSD-enheter. På servermarknaden har de snurrande syskonen fått både leva och frodas, men leveranssiffrorna dalade under 2022. I nya siffror från analysfirman Trendfocus framgår att trenden fortgår och hårddiskar är på dekis även under 2023 års första kvartal.

Tillverkare HDD-leveranser Förändring Q1 mot Q4 Förändring 2023 mot 2022 Marknadsandel Seagate 15 –15,5 miljoner -2,3–1% -34,7–32,6% 44,8–44,4% Toshiba 6,3– 6,7 miljoner -21,4–16,5% -37,2–33,2% 18,8–19,2% WDC 12,2–12,7 miljoner -5,4–1,5% -38,2–35,6% 36,4–36,4% Totalt 33,5–34,9 miljoner -7,6–3.8% -36,5–33,9% 100%

Fördelat på de tre hårddiskjättarna Seagate, Toshiba och Western Digital är det den sistnämnda det ser värst ut för ställt mot föregående år. Jämfört med första kvartalet 2022 syns en minskning om uppåt 38 procent. Mot sista kvartalet 2022 är det dock Toshiba som tar den största smällen, med ett tapp om drygt 20 procent. Seagate kommer undan något lindrigare och totalt för samtliga tre sker en minskning om uppemot 36 procent.

Nedgången tillskrivs bland annat kraftigt minskade leveranser på server- och molnlagringssidan. Specifikt nämns kategorin som kallas nearline, som omfattar lagringslösningar i gränslandet mellan offline och online. Mätt i kapacitet levererades 157 exabyte mindre under 2023 års första kvartal, en minskning om 36 procent ställt mot samma period föregående år.

För specifikt nearline är Seagate inte oroliga. Enligt bolagets ekonomichef Gianluca Romano väntas segmentet återhämta sig på lång sikt. På konsumentsidan är det däremot osäkrare och där är det 2,5-tumsenheter som minskar mest, vilket stämmer väl överens med att mekaniska hårddiskar snart är ett minne blott i bärbara datorer.

