I februari 2022 kastade Intel in sin hatt i kryptoringen genom att ta fram specialdesignade kretsar avsedda för att bryta kryptovaluta, utan att dra allt överdrivna mängder ström. Nu meddelar företaget att första Blockscale-kretsarna redan har nått vägs ände, utan att någon ersättare presenterats.

Intels Blockscale-kretsar ska vara betydligt mer effektiva än vanliga grafikkretsar på att bryta kryptovaluta. Intel utlovade 1 000 gånger bättre prestanda per watt jämfört med konsumentinriktade grafikkretsar vid SHA-256-baserad brytning. Första leveranserna av kretsen började rulla ut under juni månad 2022, vilket var en förvånansvärt dålig tid för kryptovalutor då värdet på bland annat Bitcoin sjönk ordentligt under denna period.

Intel har inte delgett någon specifik anledning till varför arbetet med de specialinriktade kretsarna läggs på is, men det lär vara flera faktorer som spelar in. Utöver att intresset för kryptovalutor och blockkedjor sjunkit har Intel påverkats av det rådande ekonomiska läget och behövt spara in på flera olika fronter. Sedan har tech-världen gemensamt vänt blicken från från blockkedjor för att kollektivt fokusera på artificiell intelligens.

Huruvida Intels Blockscale-satsning är stendöd återstår att se. I en kommentar till Tom's Hardware stänger Intel inte dörren helt på satsningen utan avvaktar och håller ett öga på marknaden för framtida möjligheter inom området.