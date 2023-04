Nvidias nyligen lanserade Geforce RTX 4070 är hittills ingen storsäljare. Att grafikkortet inte flyger av hyllorna tillskrivs prislappen, inte minst i Sverige, där riktpriset på 599 USD omvandlades till 7 799 kronor. En liknande prisbild återfinns även i Tyskland, där återförsäljare nu ser ut att pressa ned grafikkorten en bra bit under riktpris för att fria upp lagerhyllorna.

För Tyskland gäller riktpris på 659 euro, vilket omvandlat till kronor bara är några hundralappar från det svenska priset. Nu rapporterar Computerbase att vissa modeller går att köpa för under 600 euro, det vill säga strax under 6 700 kronor. Det är en dryg tusenlapp under det svenska riktpriset och en stor minskning sett till hur kort tid grafikkortet funnits på marknaden.

Huruvida några motsvarande sänkningar letar sig till Sverige är för närvarande ytterst oklart. När SweClockers kontaktar svenska återförsäljare finns i nuläget inga konkreta indikationer på några prissänkningar från Nvidia eller partnertillverkare, även om det florerar gott om rykten i hårdvarubranschen som helhet.

I Tyskland ser det ut att vara väldigt få modeller till det lägre priset, vilket gör det lika möjligt att det är en enstaka återförsäljare som medvetet säljer grafikkorten till förlust i syfte att få igång försäljningen. Prissänkningar från tillverkare kan dock ske med mycket kort varsel, varför det inte är helt omöjligt med lägre svenska priser framgent.