De senaste åren har bjudit på framgångar för handhållet spelare, med rekordförsäljning för Nintendo Switch och stora framgångar för Valves Steam Deck. Nu ger sig AMD in i leken ordentligt med Ryzen Z1-familjen, en duo som utlovar spelprestanda även till de minsta formaten.

De två systemkretsarna är uppdelade i värstingen Z1 Extreme och något nedbantade Z1. Båda är baserade på bolagets två senaste arkitekturer på processor- respektive grafikfronten, det vill säga Zen 4 och RDNA 3. Tillverkning sker på TSMC:s 4-nanometersnod och båda har ett TDP-värde specificerat till 15–30 watt.

Värstingen Z1 Extreme huserar en processordel med 8 kärnor och 16 trådar under huven och en grafikdel med 12 beräkningsenheter. Det sällskapas av 24 MB cacheminne, fördelat på 16 MB L3-cache och 8 MB L2-cache. Enklare Z1 skalar ned processordelen till sex kärnor och tolv trådar, men störst skillnad syns för grafikdelen. Med endast fyra beräkningsenheter mer än halveras det ställt mot syskonet.

Debuten för de två systemkretsarna sker i två upplagor av Asus ROG Ally, som väntas bli en Windows-baserad utmanare till Steam Deck. Valves handhållna speldator är även den utrustad med AMD-hårdvara, där processordelen är en fyrkärnig variant med äldre Zen 2 och grafikdelen förra generationens RDNA 2 med åtta beräkningsenheter. Ställt mot den äldre Steam Deck-kretsen ligger enklare Ryzen Z1 därmed i lä vad gäller antalet beräkningsenheter på grafiksidan.

Eftersom ROG Ally är först ut är det därmed också vad som används när AMD presenterar prestandasiffror. Först ut är resultat där 720p skalats upp till 1080p. Inställningarna anges som skruvade till "low" och med det ska enklare Z1 leverera över 60 FPS i titlar som Grand Theft Auto V, Shadow of the Tomb Raider och Far Cry 6.

För Z1 Extreme letar sig antalet bildrutor över 100-sträcket, med bland annat Forza Horizon 5 på 143 FPS. Utan uppskalning är resultaten något mer blandade och den enklare Z1-kretsen får det svårare att mäkta med över 30 FPS i tyngre titlar. Enligt AMD är det dock inte endast antalet beräkningsenheter som är den begränsande faktorn, utan även mängden primärminne. I ROG Ally sällskapas Z1 Extreme av 16 GB LPDDR5, vilket ska bidra till övertaget mot syskonet.

Asus ROG Ally och de första Ryzen Z1-processorerna letar sig ut från den 11 maj. Asus har ännu inte avslöjat någon exakt prislapp för ROG Ally, men har tidigare lovat att det ska "landa under 1 000 USD". Det motsvarar strax under 13 000 kronor efter moms. Det är möjligt att de för den enklare modellen med Ryzen Z1 väljer att satsa på samma pris som Valves mest påkostade Steam Deck, vilket i sådant fall placerar instegsmodellen i cirka 7 000-kronorsklassen.