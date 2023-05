Konsekventa och utmärkande produktnamn är något som teknikföretagen kan dra nytta av i marknadsföring, men som också är användbara för kunder på jakt efter ny hårdvara. Devisen "högre är bättre" gäller för det mesta, och Intels Core-familj är i dagsläget väletablerad och relativt tydligt: Core i3, i5, i7 och i9 markerar olika prestandaklasser, och i modellnamnet finns information om generation och andra funktioner att utläsa.

Nu skymtas tecken på att Intel planerar att kasta om processornamnen och ersätta "i"-prefixet. Via Twitter delar användaren "Benchleaks" en skärmdump från Ashes of the Singularity-databasen, där processormodellen Core 5 Ultra 1003H listas. Ändelsen "H" antyder att det är en processor för bärbara datorer, men mer förvånande är det nya inslaget "Ultra" och att "i" lyser med sin frånvaro.

Core 5 Ultra 1003H är sannolikt del av den kommande "Meteor Lake"-familjen, som dyker upp mot slutet av 2023. Medan nu aktuella "Raptor Lake" benämns Core 13000-serien vore Core 14000 en rimlig uppföljare, något som motsägs av Core 5 Ultra 1003H. Det kan handla om ett tidigt exemplar där namnet framöver justeras mot nomenklatur i linje med dagens, men det är också möjligt att namnschemat justeras på flera håll. Hos ärkerivalen AMD skedde just det i höstas.

I skrivande stund är det okänt om "Ultra"-tillägget får sällskap av fler utmärkande ord, men också vad "Ultra" står för. En möjlighet är att stämpeln säger något om den integrerade grafikdelen. Om "i"-prefixet ersätts hos processorer för bärbara datorer sker sannolikt detsamma för utbudet för stationära system, men ännu saknas konkreta bevis på sådana namnändringar. Framtiden får utvisa om och varför Intel väljer att fimpa det välbekanta namnschemat.

