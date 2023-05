De senaste åren har AMD sett en stadig uppgång med bland annat omsättningsrekord både på årsbasis och per kvartal. Samtidigt har konkurrenter som Intel tagit hårdare ekonomiska smällar. Nu presenterar AMD resultatet för första kvartalet 2023, som inte ser lika strålande ut som tidigare. För första gången på flera år rapporterar AMD istället förlust.

Sett till omsättning landar AMD på strax över 5,3 miljarder USD, det vill säga drygt 54 miljarder kronor. Det är en minskning om 9 procent ställt mot föregående år. Därtill uteblir nettovinst och det röda laget gör istället en förlust på 139 miljoner USD. Ställt mot föregående års vinst på 786 miljoner är det en minskning med 118 procent.

Störst smäll tar segmentet Client, som omfattar bland annat Ryzen-processorer till både bärbara och stationära datorer. Det minskar med hela 65 procent – en ordentlig smäll för AMD. Vanligen är det segmentet bolagets kassako som står för merparten av omsättningen, men detta blir andra kvartalet i rad som siffrorna pekar nedåt.

Uppgång för processorer väntas senare under året

Enligt bolagets VD, Lisa Su, tror AMD att processorförsäljningen slog i botten under årets första kvartal. De väntar sig att segmentet återhämtar sig under årets andra hälft och letar sig uppåt igen under året.

AMD:s omsättning per segment Q1 2023

Segment Q1 2023 (mn USD) Q1 2022 (mn USD) Tillväxt Data Center 1 295 1 293 −0,20% Client 739 2 124 −65% Gaming 1 757 1 875 −6% Embedded 1 562 595 163%

För andra segment ser det inte riktigt lika mörkt ut. Datacenter står i princip still och bidrar fortsatt till cirka 50 procent av bolagets totala omsättning. Gaming, som omfattar bland annat Radeon-grafikkort och systemkretsarna i Playstation 5 och Xbox Series X tappar några få procent. Därtill ses en uppgång i Embedded, som omfattar omfattar integrerade lösningar från både Xilinx och AMD.