The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom släpps till Nintendo Switch den 12 maj, men fysiska kopior av spelet har redan börjat hamna i händerna på ivriga spelare. Vissa spelare har även lyckats få spelet att köra på emulatorer såsom Yuzu och Ryujinx. Nintendo verkar vara något missnöjda med denna situation och har riktat in sig på emulatorer och verktyg som underlättar emulation av spel.

En utvecklare som har underhållit en variant av mjukvaran Lockpick på Github berättade via Twitter att Nintendo använder Digital Millennium Copyright Act, DMCA, för att ta bort mjukvaran samt cirka 80 varianter från utvecklartjänsten. Mjukvaran används främst för att plocka krypterade nycklar från spel som du redan äger på din Nintendo Switch, vilket enligt Nintendo kan leda till piratkopiering.

Som en följd av Nintendos attack mot Lockpick-varianterna har populära utvecklarna bakom Switch-emulatorn Skyline kastat in handduken. Emulatorn var tillgänglig på Android via Google Play Store, men utvecklarna meddelade på sin Discord-kanal att det är för riskabelt att fortsätta efter att Lockpick-varianterna har stoppats av Nintendo. Utvecklarna skrev att de helt enkelt inte ansåg att användning av Lockpick eller liknande mjukvaror var något problem, eftersom det gjorde det möjligt att spela spel du redan äger på Nintendo Switch på andra enheter.

Nintendo har inte kommenterat varför företaget sätter ner foten mot Lockpick just nu. Mjukvaran har funnits under utveckling och varit tillgänglig i olika varianter sedan 2019, och det är för tillfället okänt om mjukvaran eller dess varianter kommer att fortsätta vara tillgängliga i framtiden.