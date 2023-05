Bland de många kvartalsrapporter som letat sig ut de senaste veckorna finns Activision Blizzards. Totalt stod PC-spel för 666 miljoner USD, en tillväxt om 74 procent ställt mot föregående år. Konsolsidan stod istället för 639 miljoner USD. Det ger PC ett övertag på 27 miljoner USD, motsvarande 275 miljoner kronor, och gapet spås vidgas under årets gång.

Det är därtill första gången på över 20 år som PC-spel tar ledningen ett helt kvartal, åtminstone för Activision Blizzard. Historiskt har bolaget rönt större framgångar på konsolsidan. När PC Gamer gräver i gamla rapporter framgår det att konsoler var Activisions kassako redan i början av 2000-talet, något som höll i sig även efter förvärvet av Blizzard och World of Warcraft år 2008.

Årets framgångar tillskrivs bland annat just World of Warcraft och dess senaste expansion Dragonflight. Det är därtill främst de Blizzard-signerade titlarna som driver PC-försäljningen, med starka spelserier som Diablo och Overwatch i täten. Storsäljaren Call of Duty bidrar också, men totalt regerar fortfarande konsolerna och endast 26 procent av titelns spelarbas är PC-spelare.

De senaste åren har Activision Blizzard sett en stadig tillväxt på PC-sidan och föregående år minskade klyftan till konsolerna avsevärt. Båda ligger dock fortfarande en bra bit efter telefoner och mobila plattformar, där King och Candy Crush håller hårt i förstaplatsen.