Nintendo Switch lanserades 2017 och även om det ryktats om en potentiell Pro-version med mer kraftfull hårdvara, med vitt spridda potentiella släppdatum från 2020 till 2024. Någon Pro-version verkar det inte bli, utan Nintendo verkar sikta på en regelrätt uppföljare till Switch och ger nu en indikation om när Switch 2 släpps.

I Nintendos nya kvartalsrapport berättar företaget kort och gott att det inte finns några planer att släppa någon uppföljare till Switch under räkenskapsåret 2023, vilket slutar i april 2024. Detta gäller även uppgraderad Switch. Något mer specifikt släppfönster än så får vi inte från Nintendo. Branschanalytiker tror dock att lansering av uppföljaren sker mot slutet av året.

Utöver att delge diffusa framtidsplaner erbjuder Nintendo med kvartalsrapporten rykande färska siffror kring företagets verksamhet. Bland annat har Nintendo sålt nästan 18 miljoner Switch-enheter räkenskapsåret 2022, ner med 22 procent jämfört med året innan, och totala försäljningen sedan lansering ligger på 125 miljoner exemplar. Prognosen för kommande året pekar på ytterligare 15 miljoner sålda enheter.

Även om försäljningen av spelkonsoler minskar, fortsätter företaget tjäna pengar på mjukvara. Förra årets storsäljare blev Pokémon Scarlet/Violet med 20 miljoner exemplar följt av Splatoon 3 med 10 miljoner sålda exemplar. Med stora lanseringar som The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom väntas konsolen ha mer att erbjuda fram till uppföljaren släpps skarpt.

Vad vill du se i ny Switch?