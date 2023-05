Dbrand är vid det här laget ökända för sina strider med Sony, efter att konsolmakaren försökt tvinga dem att sluta sälja egendesignade sidopaneler till Playstation 5. Nu är det Nintendo som får smaka på Dbrands hårda ord och med nya dekaler till Switch handkontroller ombedes speljättens jurister att dra åt helvete.

Uppsättningen dekaler är döpta till "Clone of the Kingdom". Designen är en tydlig pik mot den specialutgåva av Switch som släpptes tillsammans med Legend of Zelda: Tears of the Kingdom och den snarlika designen är inte en slump. Beskrivningen, som går under "Power of Plagiarism" gör gällande att "om en sparad krona är en intjänad krona" är dekalerna de enklaste tusenlappar du någonsin tjänat.

De syrliga kommentarerna slutar inte där, utan är därtill del av själva designen. Delar av dekalerna utgörs av symboler snarlika runor, som VGC översatt "go fuck yourself lawyers" samt ett stycke som kan översättas till "det här finansierar våra rättsliga kostnader".

Huruvida Nintendo väljer att plocka upp stridsyxan återstår att se. Speljätten satte nyligen ned foten och tog upp jakten på Switch-emulatorer. En rättslig duell med Dbrand kan mycket väl vänta inom kort.

