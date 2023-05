Nvidia inleder ett tio år långt samarbete med Microsoft för att ta företagets spel till spelstreamingtjänsten Geforce Now. Först ut är actionspelet Gears 5 som är tillgängligt redan nu. Därefter följer förstapersonsskjutaren Deathloop, action-äventyret Grounded och äventyrsspelet Pentiment, som alla blir tillgängliga den 25 maj.

Geforce Now gör det möjligt för användare att strömma spel de redan äger via Nvidias serverhallar, något som gör att även moderna spel kan köras på höga inställningar via lastgamla datorer, Mac, Chromebook, Android-enheter eller IOS via Safari. Nvidias tjänst har lovordats för att vara tekniskt smidig, men också kritiserats för att ha ett begränsat utbud av kompatibla spel där många populära titlar saknas.

Det nya avtalet innebär att fler spel från Microsoft regelbundet läggs till och inkluderar titlar både från Xbox Game Studios och Bethesda. Även Activision Blizzard-spel kan komma att dyka upp i framtiden, förutsatt att Microsofts köp av företaget går igenom. Spelen blir tillgängliga både via betalversionen och den mer begränsade kostnadsfria versionen av Geforce Now.

Microsoft skriver att detta är företagets första steg i att göra sina spel tillgängliga via fler molnspelstjänster. Längre fram ska företagets titlar även dyka upp till Boosteroid, Ubitus, EE och Nware.

Kommer Microsoft-titlar göra dig mer sugen på att använda Geforce Now?