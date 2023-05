Under fredagen siktade Twitter-användaren CW Lin Nvidias medgrundare och VD Jensen Huang, som spanade in torkad frukt på Raohe Street Night Market i Taipei, Taiwan. Jensen Huang ska även köpt ett par exemplar av tilltugget mahua, som är en degskruv friterad i jordnötsolja.

Jensen Huang ska ha varit på plats utan synliga säkerhetsvakter, samtidigt som hans nettoförmögenhet uppskattas ligga på över 366 miljarder kronor efter att Nvidias aktie rusade i veckan och företagets börsvärde nu ligger på över 10 biljoner kronor, eller närmare bestämt 963 miljarder dollar.

Jensen Huang växte upp i Tainan, Taiwan innan hans familj flyttade till USA när han var nio år gammal. Han är idag bosatt i San Francisco, Kalifornien. Under förra året gjorde Jensen Huang också ett besök i Taiwan och dök vid tillfället upp under en livesändning där han bad att få vara med och sjunga Lady Gaga-låten "Hold My Hand".

Under lördagen ska Jensen Huang även varit med och hållit tal under examensceremonin för National Taiwan University. På måndag är Jensen Huang schemalagd att hålla i en stor Nvidia-presentation på den årliga elektronikmässan Computex som äger rum i Taipei Nangang Exhibition Center. Det är just nu okänt vad som kommer att presenteras.

