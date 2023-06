Ratchet & Clank: Rift Apart släpps till Windows redan den 26 juli, meddelar Sony. Spelet lanserades redan år 2021, men då endast exklusivt för Playstation 5, och är det 13:e Playstation-exklusiva spelet att få en PC-version.

Lanseringen är en del av Sonys firande av spelseriens 20-årsjubileum. Med den nya versionen följer flera nya funktioner i spelet speciellt för PC-spelare. För det första har det stöd för breda skärmar med bildformaten 21:9, 32:9 och hela vägen upp till 48:9 för den som spelar med tre sammanlänkade standardskärmar.

Andra tillägg är stöd för DLSS 3, FSR 2 och XESS för uppskalning och Nvidia-teknikerna Reflex och DLAA. Styrning med mus och tangentbord har så klart också lagts till, även om spelare kanske föredrar att spela med handkontroll. En Dual Sense-handkontroll ansluten med kabel ger stöd för haptisk återkoppling.

Extra föremål och innehåll från tidigare versioner

Den som förbokar spelet får två exklusiva nya föremål, en rustning och ett "pixeliserings"-vapen. PC-versionen inkluderar även de sammanlagt tio rustningarna från Digital Deluxe Edition och 20th Anniversary Armor Pack.

Sonys senaste Playstation-exklusiva titel för PC, Last of Us Part 1, fick en minst sagt dålig start med många buggar och andra problem som har lett till låga omdömen på bland annat Steam. Huruvida utvecklarna som portar Ratchet & Clank tagit lite mer tid på sig återstå att se i juli.