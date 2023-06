I en intervju med Financial Times uttalar sig Sonys VD Kenichiro Yoshida kring företagets tankar om molnspeltjänster. Sony-chefen säger att spel via molnet är "väldigt knepigt" men att företaget vill ta sig an de stora utmaningarna.

– Jag tycker att molnet i sig är en fantastisk affärsmodell, men när det gäller spel är den tekniska svårigheten hög.

Störst av utmaningarna är fördröjningen mellan inmatning och utmatning, som begränsar reaktionstiderna i spel som kräver precision och kvickhet. Ett annat bekymmer är den stora skillnaden i serverbelastning under olika tider på dygnet.

Sonys eget utbud av molnspel är begränsat till äldre spel för Playstation 2, 3 och 4 som kan strömmas till Playstation 4 och 5. Marknaden är inte jättestor: Utöver jättarna Microsoft och Nvidia finns ett fåtal andra aktörer, bland annat Amazon Luna som bara han lanserats i fyra länder, och europeiska Shadow.