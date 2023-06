För ungefär fem år sedan förvärvade tillbehörsjätten Logitech det ljudinriktade företaget Blue, mest kända för mikrofoner som Yeti och Snowball. Varumärket fick däremot leva kvar och integrerades bara för några år sedan i Logitechs gaming-inriktade headset G Pro X. Snart är Blue ett minne blott och i ett Twitter-inlägg meddelar Logitech att varumärket går i graven.

Det enda som blir kvar är märkningen "Blue Vo!ce Technology" för utvalda produkter.

Med sig i graven får Blue det betydligt mer kortlivade "Logitech for Creators". Tillsammans med premiumfokuserade Astro, vars namn dock kvarstår, ska alla produkter istället samsas under samma Logitech G-märkning. Den tidigare webbsidan Bluemic.com omdirigerar redan användare till Logitechs webbsida, där alla tidigare Blue-produkter numera ligger under Logitech G.

Exakt varför Logitech pensionerar varumärket trots att det är både stort och förhållandevis välrenommerat är inte helt tydligt, men bland anledningarna lyfts "bättre integration". Bekanta modellnamn som Yeti och Snowball ändras inte, men Logitech nämner bland annat att de framgent planerar integrera stöd för flera produkter i mjukvaran G Hub.