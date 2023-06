De senaste årens kretsbrist har tydliggjort beroendet av ett fåtal asiatiska storföretag, en insikt som startat en jakt på aktörer villiga att producera på europeisk och amerikansk mark. För att locka företag har stormakterna plockat fram både skattelättnader och stora investeringar, något som fått Intel att nappa på en satsning för kretstillverkning i Europa.

Intel lägger över 30 miljarder euro på europeiska anläggningar, där 17 av dem viks åt fabriker i tyska Magdeburg. Företaget planerade att sätta spaden i marken tidigare i år, men till följd av förhöjda kostnader kräver de att subventionerna på 6,8 miljarder euro skruvas upp till 10 miljarder euro. Nu meddelar Tysklands finansminister Christian Lindner att landet inte kan gå med på kravet.

Det finns inte mer pengar tillgängliga i budgeten. Vi försöker för närvarande stabilisera budgeten, inte expandera den. – Christian Lindner, Tysklands finansminister

Det är Financial Times (betalvägg, via Reuters) som rapporterar om Tysklands budgetbegränsning. Beskedet har i skrivande stund inte kommenterats från Intels håll och framtiden får således utvisa om kretsjätten lägger projektet på is ytterligare en tid, i väntan på bättre ekonomiska tider.

