Efter att ha släppt spel till Xbox One i tio år har Microsofts bestämt sig för att lämna konsolen bakom sig. Samtliga utvecklare under Xbox Studios-paraplyet har gått över helt till att utveckla spel till den nionde konsolgenerationen, det vill säga Series X och S.

Microsoft Studios-chefen Matt Booty säger detta till Axios, men påpekar att äldre aktiva titlar, som Minecraft och Sea of Thieves, kommer fortsätta stödjas av respektive spelstudio. Vidare kommer spelare på Xbox One inte helt lämnas, då möjlighet finns att spela nya titlar på konsolen via Xbox egna molnspelstjänst.

Att spela nya titlar på Xbox One via molntjänst har redan testats vid ett par lanseringar. Bland annat har spel som Microsoft Flight Simulator, Redfall och Hi-Fi Rush varit tillgängliga till Xbox One via Xbox Game Cloud, vilket verkar ha varit en rimlig kompromiss för företaget och spelarna i slutändan.

Gynnar alla spelare

Med den helhjärtade övergången till den "nya" konsolgenerationen väntas kvaliteten på kommande titlar höjas, vilket inte bara gynnar spelare på Xbox, utan även på PC då mer resurser kan läggas på datorversionen.