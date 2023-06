OLED i skrivbordsformat har exploderat på senare år, inte minst med en mängd ultrabreda skärmar med Samsungs QD-OLED-paneler. Strax innan årsskiftet gav sig LG in i leken med en 27-tumsvariant i plattare format, vilken hittills bara finns i ett fåtal modeller. Nu får svenska marknaden tillskott av AOC Agon Pro AG276QZD med det förhållandevis konkurrenskraftiga riktpriset 11 999 kronor.

Likt konkurrerande modeller från LG, Corsair och Asus handlar det om en panel med upplösningen 2 560 × 1 440 pixlar och en uppdateringsfrekvens på rappa 240 Hz. Utöver det specificerar AOC responstid på 0,03 millisekunder samt stöd för både Adaptive Sync och G-Sync.

Det som skiljer sig är istället främst prislappen. Av det som finns att tillgå hos svenska återförsäljare just nu har samtliga ett rekommenderat eller ordinarie pris på som lägst 14 000 kronor. Flera har visserligen trillat under den gränsen under kampanjer och tillfälliga erbjudanden, men med ett riktpris på drygt 12 000 kronor landar AOC Agon Pro AG276QZD förhållandevis lågt redan från start.