Enligt nya uppgifter från Los Angeles stadskontor väntas spelmässan E3 vara inställd under både 2024 och 2025, rapporterar speljournalisten Stephen Totilo. E3-organisatören ESA säger själva att de just nu för samtal med spelutgivare och andra parter om E3 2024 och mässans framtid. Än så länge ska inget avgörande beslut ha fattats om vad som kommer hända.

E3, som historiskt sett arrangerats i Los Angeles under första halvan av juni, har i över 20 år varit en samlingspunkt för stora nyheter inom spelvärlden, men de senaste åren har motgångarna avlöst varandra. De senaste åren har allt fler spelutgivare också valt att presentera nyheter via sina egna kanaler och event. E3-mässan har även fått konkurrens i form av Summer Game Fest som startade 2020 och som också äger rum i början av sommaren.

I samband med att covid-19-pandemin år 2020 ställdes E3 in. Året därpå hölls E3 online och 2022 ställdes mässan in helt igen. Till i år planerades en fullskalig återkomst för spelmässan men efter att flera stora spelutgivare backade valde arrangören att ställa in, och meddelade att fila på lösningar för framtiden. Om de nytillkomna uppgifterna stämmer har detta arbete inte gått något vidare.