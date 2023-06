Att Sony vill stoppa Microsofts köp av Activision Blizzard har knappast gått någon förbi, och inte heller att Call of Duty är den spelserie Sony är mest oroligt över. Microsoft försökte vinna över brittiska konkurrensmyndigheten CMA genom att teckna ett tioårigt avtal som garanterar lika tillgång till Call of Duty på Playstation, men det räckte inte.

Nu har ett dokument som lämnades in av Sony som en del av bevisföringen i den pågående rättegången mellan amerikanska konkurrensmyndigheten FTC och Microsoft avslöjat detaljer kring både Call of Duty och annat.

Sony-dokumentet hade en rad siffror, årtal och andra uppgifter överstrukna med tuschpenna, men inte en lagom svart sådan – texten under gick nämligen fortfarande att utläsa i de skannade dokumenten som offentliggjordes. Dokumenten togs senare ner, men hade redan hämtats och kan inte stoppas eftersom de delades offentligt.

Bland uppgifterna som avslöjades finns bland annat en siffra över hur mycket Sony tjänar på enbart Call of Duty: 800 miljoner dollar enbart i USA och nästan det dubbla globalt. När Sony räknar in all annan försäljning kring Call of Duty stiger siffran till vad som enligt The Verge ser ut att vara 15,9 miljarder dollar. Dokumentet avslöjar även att runt en miljon Playstation-ägare spelar enbart Call of Duty, och att sex miljoner spelare lägger minst 70 procent av sin tid med konsolen på Call of Duty.

Utanför Call of Duty råkar dokumentet avslöja hur mycket storspelen Horizon Forbidden West och The Last of Us Part 2 kostade att utveckla: 212 respektive 220 miljoner dollar med 300 respektive 200 anställda.