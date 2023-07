Det senaste året har det flera gånger rapporterats om individer i Kina som åkt fast för att försöka smugglar stora mängder hårdvara. Tillvägagångssätten varierar, från felmärkta grafikkort till en elsparkcykel fullproppad med SSD-enheter och 256 processorer modell dyrare som fästs på kroppen med plastfolie.

Nu rapporterar HKEPC om ett liknande fall i Kina, där en individ som reste från provinsen Macao till Zhuhai i Guangdong-provinsen fastnade i tullen. Mannen som bar en löst sittande rock ska enligt tulltjänstemannen som tog honom på bar gärning haft en konstig utbuktning kring midjan och buken när han gick, vilket väckte misstanke.

Misstanken var välbefogad – runt midjan bar mannen inget mindre än 450 SSD-enheter enligt formfaktorn M.2 till ett värde om 258 000 Hongkongdollar (HKD), vilket med dagens valutakurs motsvarar cirka 360 000 kronor. Dessvärre framgår vare sig varumärke eller specifikationer, men en kvalificerad gissning är att det handlar om SSD-enheter med kapacitet om 1–2 TB styck.

Att smugglare riktar in sig på just processorer och SSD-enheter är ingen slump, utan kan enkelt förklaras med att det är fysiskt små produkter med stort värde. Att exempelvis försöka linda in 450 moderkort av liknande värde runt magen vore imponerande i sig, även om de var av formfaktorn Mini ITX, och än mer imponerande vore det ta sig förbi en vaksam tullman med ett sådant moderkortsbälte. Det är sannolikt bara en tidsfråga innan en smugglar ertappas med primärminne lindat runt magen. Man ska inte vara dum.

När och om det släpps en högoktanig TV-serie av tveksam kvalitet likt Border Security: Australia's Front Line i kinesisk tappning med hårdvarufokus återstår att se.