Next Unit of Computing, förkortat NUC, är bäst känt som Intels koncept för pyttesmå stationära datorer. I ungefär ett decennium har bolaget levererat de kompakta datorerna, som traditionellt kombinerat processorer från bärbara datorer med viss möjlighet att uppgradera övriga komponenter. Nu går konceptet i graven, åtminstone under Intels egen flagg.

I ett officiellt uttalande till Hardwareluxx bekräftar Intel att de slutar investera i NUC-utvecklingen. Istället vill bolaget skifta fokus till att låta partnertillverkare ta över konceptet, inklusive vidare utveckling och tillväxt. Det blir således inga fler Intel-märkta varianter i framtiden.

Exakt varför Intel väljer att lägga avveckla konceptet framgår inte, men beslutet ska inte påverka övriga delar av Intels Client Computing Group (CCG), segmentet till vilket NUC tillhör. De uppger även att de arbetar med partnertillverkare och kunder för en "friktionsfri övergång" och för att säkerställa att de "uppfyller alla sina existerande åtaganden".

Intel NUC har i regel lyckats hålla en förhållandevis låg prisnivå och säljs utan medföljande lagring eller primärminnen. På senare tid har företaget inte lagt särskilt mycket fokus på just dessa kompakta datorer, utan snarare prioriterat den större NUC Extreme-familjen. Spelfokus med plats för grafikkort och moduler med plats för processor och andra komponenter är genomgående för dessa.

Av uttalandet att döma kommer företaget inte att satsa mer på varken de klassiska eller spelfokuserade varianterna framöver. Hur länge de Intel-signerade NUC blir kvar på marknaden återstår att se.