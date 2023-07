Häromdagen såg det ut som att Microsoft var väldigt nära att få igenom förvärvet av Activision Blizzard. Domaren som hanterar ärendet mellan amerikanska konkurrensmyndigheten FTC och företagen nekade FTC:s begäran om ett tillfälligt förbud att genomföra affären, och skrev i sitt beslut att förvärvet snarast kommer ge spelare bättre utbud än tidigare. Detta eftersom amerikanska konkurrenslagar är fokuserade på utbudet för konsumenter, inte möjligheten för andra företag att stå sig på marknaden.

Därmed var det bara brittiska myndigheten CMA som stod mellan Microsoft och sammanslagningen med Activision Blizzard, men FTC är inte nöjda med beslutet och har nu lämnat in en överklagan. Eftersom det tillfälliga stopp för genomförandet av affären som gällde under den pågående rättegången bara gäller till på fredag måste appellationsdomstolen snabbt fatta beslut i frågan, skriver The Verge.

Om överklagan nekas kan affären avslutas redan nästa vecka – om Microsoft hittar en lösning på den brittiska frågan. Företaget överklagade CMA:s beslut, men direkt efter den amerikanska myndigheten meddelade både Microsoft och CMA att överklagan pausas medan de inleder nya förhandlingar.

Enligt CNBC har Microsoft föreslagit en ”mindre avknoppning” som svar på CMA:s farhågor kring molnspeltjänster. I ett uttalande till The Verge säger myndigheten att något snabbt avslut inte är att vänta eftersom en eventuell ny struktur på affären kan kräva en ny konkurrensutredning.

Får FTC rätt i appellationsdomstolen måste Microsoft hur som helst vänta på slutgiltig dom i FTC:s stämning mot företaget. Huvudförhandlingen där är planerad att inledas den 2 augusti.