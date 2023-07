Mycket pekar mot att jätteaffären där Microsoft köper Activision Blizzard är nära att gå i lås, efter att den i veckan fick grönt ljus från den amerikanska konkurrensmyndigheten FTC. Nu utökas detta med ett besked kring ett ämne som stått i centrum för många diskussioner om konkurrensfrågan: Call of Duty. Via Twitter meddelar Xbox-chefen Phil Spencer att Microsoft och Sony skrivit avtal om att spelen i den anrika Call of Duty-serien även i framtiden ska släppas för Playstation-hårdvara.

I de många vändorna inför köpet har bland annat Sony bedyrat att Call of Duty är en så pass viktig spelserie att spelarna väljer plattform för att få tillgång till titeln, varför möjlig Xbox- och PC-exklusivitet uppfattades som ett hot. Genom Bethesda-förvärvet gör Microsoft exempelvis Starfield tillgängligt endast genom egna plattformar, varför ett antagande om exklusivitet inte saknar grund – Microsofts muntliga löften till trots.

Det är i skrivande stund oklart hur avtalet är utformat, om fler spel omfattas och om det finns ett slutdatum. Att parterna skriver under ett avtal är hur som helst ett konkret kvitto på att Call of Duty-fantaster inom överskådlig framtid inte behöver överge Playstation. Därtill lär överenskommelsen bidra till att övertyga de konkurrensmyndigheter som fortfarande är tveksamma, där brittiska CMA är den främsta bromsklossen och som behöver betänketid till slutet av augusti.