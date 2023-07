Under 2022 slogs prisrekord när en oöppnad första generationens Iphone såldes för drygt 63 000 USD, motsvarande ungefär 650 000 kronor. Det rekordet krossades under söndagen när det nya rekordet fastställdes till 190 000 USD, motsvarande 1 940 000 kronor, via amerikanska LCG Auctions.

Den modellen som såldes var en fabriksförseglad Iphone med 4 GB lagringsutrymme som tidigare tillhörde en av medarbetarna i den ursprungliga designgruppen för Iphone. Grundaren av LCG Auctions Mark Montero uppger att två av de bidragande faktorerna till det skyhöga priset dels är det fina skicket förpackningen är i samt att 4 GB-modellen uppges vara 20 gånger mer sällsynt än 8 GB-modellen.

Trots detta menar Montero att LCG Auctions förväntade sig ett slutpriset skulle hamna någonstans mellan 50 och 100 000 USD. Med det nya rekordpriset såldes alltså telefonen för 317 gånger så mycket som det ursprungliga priset var vid lanseringen år 2007.

Att samlarobjekt springer iväg i pris är knappast någon nyhet och hur länge det nya rekordet står sig får framtiden utvisa.

Har du något samlarobjekt som ligger och samlar damm? Hur mycket skulle du kunna betala för ett samlarobjekt utan praktiskt värde? Diskutera i tråden!