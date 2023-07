Våghalsiga Windowsanvändare som är med i Insider-programmets Dev-kanal kan nu installera en ny uppdatering, bygge 23506, med en ovanligt lång lista nyheter, rapporterar Windows Latest.

Uppdateringen, som förhandstestar nyheter som förmodligen – men inte säkert – kommer hamna i framtida uppdateringar av systemet för alla användare, har nyheter både för allmänheten och specifikt för företagsanvändare. För de senare handlar det framför allt om möjligheten att autentisera lösenordsfritt med Windows Hello och nycklar.

För oss andra märks bland annat en ny delningsdialog med modernt gränssnitt som aktiveras via en ny Dela-knapp längst upp i kontextmenyn i Utforskaren. Via dialogen går det till exempel att skicka en fil via mejl direkt till en kontakt utan att behöva öppna Outlook.

En annan nyhet är en säkerhetsfunktion som om den är aktiverad varnar användare som försöker klistra in lösenord i osäkra program som Anteckningar. Sedan tidigare kan systemet varna den som skriver in vad som verkar vara ett lösenord i sådana program, men nu fungerar det alltså även med kopiera/klistra in. Inställningen för detta ligger under phishing-skydd i Windows-säkerhet.

Windows 11:s funktion för filöverföring mellan två datorer genom att direktansluta dem till varandra med Wifi ska också ha snabbats upp i uppdateringen.

Microsoft har börjat testa en ny kom igång-guide efter nyinstallation av systemet, och bygge 23506 har flera olika varianter av detta – bland annat en som hjälper användaren att återställa från en säkerhetskopia precis som på IOS, Mac och Android. Slutligen ingår nya emoji med 3D-effekt.