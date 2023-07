Nästa vecka väntas den svenska streamingtjänsten Spotify meddela att de kommer höja priset för Premium-abonnemang i USA, enligt uppgifter till The Wall Street Journal (betalvägg, via The Verge). Spotify Premium har haft samma pris i USA sedan streamingtjänsten lanserades i landet för tolv år sedan, men nu ser företaget ut att haka på den trend av uppskruvade prislappar som rapporterats senaste tiden.

Spotify Premium i USA kostar idag 9,99 dollar i månaden, motsvarande cirka 104 kronor i månaden. Priset ska höjas med 1 dollar för att landa på 10,99 dollar, vilket motsvarar cirka 114 kronor i månaden med dagens växelkurs. Spotify Premium Individual i Sverige kostar idag 109 kronor.

Spotifys VD Daniel Ek sade i samband med företagets konferenssamtal om det ekonomiska resultatet för första kvartalet 2023 att en prishöjning kan inträffa under året och att det till stor del kommer att avgöras av pågående förhandlingar med utgivare. Första kvartalet innebar förlust runt 150 miljoner euro, siffror som med utväxling genom 200 miljoner användare kan vändas till vinst även genom relativt små höjningar.

Om prishöjningen i USA innebär att en prishöjning närmar sig även för svenska användare återstår att se. I Sverige höjde Spotify priset för samtliga Spotify Premium-abonnemang under början av 2021. Vid samma tillfälle höjdes priset bara för Spotifys familjeabonnemang i USA, varför den förestående höjning möjligtvis bara är en sen prisjustering.

