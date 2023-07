Handkontroller med olika teman släpps titt som tätt, men oftast har dessa endast färgteman från spel eller liknande. Med premiären av den kommande Teenage Mutant Ninja Turtles-filmen har dock Microsoft tagit detta ett steg längre och byggt en Xbox-kontroll med extern modul för att generera pizza-doft.

Xbox-kontrollerna fungerar med både PC och Xbox-konsol och ger användare samtliga kontrollmöjligheter en vanlig handkontroll erbjuder. Det unika är den löstagbara modulen som vid aktivering pytsar ut arom, vilket troligtvis doftar mer micrad Billys-pizza än delikat napolitansk pizza. Detta för att maximera spelkänslan när du spelar till exempel TMNT: Shredders Revenge.

Detta är inte första gången stora spelstudior leker med doft. I samband med lanseringen av South Park: The Fractured But Whole tog Ubisoft fram en produkt vid namn Nosulus Rift som utlöste mindre ljuvliga dofter som "höjde spelupplevelsen".

Tyvärr kommer det inte vara möjligt att köpa kontrollen med doft-tillbehöret, utan Microsoft planerar att ge lotta unika exemplar till folk som anmäler sig till utlottningen.

Vilken doft vill du ha när du spelar?