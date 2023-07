Microsoft har tidigare granskats för att ha brutit mot konkurrenslagar inom EU med Windows Media Player och Internet Explorer. Nu är det dags för en ny granskning då företaget anklagats för att ha brutit mot lagarna ännu en gång med videochattverktyget Teams.

Under pandemin blev videochattverktyg riktigt populära, inklusive Microsofts egna applikation Teams vars popularitet sköt i höjden under denna period. Detta ledde till att Slack i juli 2020 lämnade in ett klagomål till EU-kommissionen mot Microsoft. EU-kommissionen har nu officiellt startat sin granskning för att undersöka om Microsoft brutit mot några lagar genom att paketera Teams med sin produktivitetssvit Office.

Fjärrkommunikations- och samarbetsverktyg som Teams har blivit oumbärliga för många företag i Europa. Vi måste därför se till att marknaderna för dessa produkter förblir konkurrenskraftiga och att företag är fria att välja de produkter som bäst uppfyller deras behov. Det är därför vi utreder om Microsofts bindning av sina produktivitetspaket med Teams kan strida mot EU:s konkurrensregler. – Margrethe Vestager, EU-kommissionen.

EU-kommissionen menar menar att med Teams-paketeringen i Microsofts mjukvara ges företaget möjlighet att låsa ute, eller gömma undan, konkurrerande tjänster. Detta skulle förhindra, eller i alla fall försvåra, för konsumenter att hitta och använda liknande kommunikationsverktyg.

EU-kommissionen har ingen deadline för granskningen, men det lär dröja ett bra tag innan en rapport färdigställs. Vilka konsekvenser det blir får Microsoft återstår att se. I fallen med Windows Media Player och Internet Explorer ansågs Microsoft bryta mot konkurrensregler, vilket ledde till böter och lansering av Windows-varianter i Europa.