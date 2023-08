Digital underhållning och arbete hemifrån blev vardag under pandemin, varpå de flesta aktörer i teknikbranschen fick extra klirr i kassan. Idag är situationen närmast den omvända och det syns inte minst i sjunkande datorförsäljning och blodröda siffror från hårdvarujättarnas kvartalsrapporter. Det är heller inga lätta tider för återförsäljarna, något Webhallens årsredovisning för 2022 vittnar om.

Den numera Komplett-ägda veteranen såg under pandemin två rekordår rent omsättningsmässigt, med toppnoteringen 2,41 miljarder under 2021. Då landade vinsten på nära 30 miljoner kronor, ställt mot nära 45 miljoner år 2020. När nu 2022 års resultat avrapporteras sjunker omsättningen till 1,9 miljarder, i sällskap av förlust på 79,5 miljoner kronor.

Ekonomisajten Ehandel presenterar att Webhallens förklaring är just återgången till normaltillstånd, där efterfrågan och näthandeln sjunkit som följd. Sajten påminner också om att bland annat nya Playstation 5 och Xbox Series X/S debuterade under rekordåren, varför suget efter uppgradering sannolikt var mindre under 2022.

Tilläggas bör att det inte är först gången som företaget backar, där exempelvis 2017 och 2018 innebar förlust om 40 respektive 55 miljoner kronor. Det återstår att se om fjolårets större förlust leder till några konsekvenser för företaget. Att återförsäljare i teknikbranschen jobbar med små marginaler är allmänt känt, men huruvida fler aktörer under 2022 bytte vinst mot förlust får inkommande årsredovisningar visa.