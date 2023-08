Artificiell intelligens blir en allt större del av våra liv och via Spotify kommer nu AI in i musiklyssnandet. Spotify har lanserat DJ i Sverige och gör det möjligt för användare via mobilapplikationen att få en personlig upplevelse med både AI-genererad röst och förslag på musik.

Spotify DJ är tillgänglig för Premium-prenumeranter och ger dig en artificiell DJ som väljer musik åt dig och sätter ihop en personlig spellista. Utöver detta sker inslag av DJ-snack där du får reda på mer om låtarna som spelas och artisterna, ungefär som ett traditionellt musikfokuserat radioprogram.

Funktionen är endast tillgänglig via mobilapplikationen i Android och IOS. För att nå den behöver du klicka på Musik på applikationens hemskärm och sedan välja det nya DJ-alternativet. Ändringen sker på serversidan, vilket betyder att det kan dröja upp till någon dag innan funktionen dyker upp för dig.

