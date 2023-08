Larian Studios rollspel Baldur's Gate 3 har gått och blivit Metacritics bäst betygsatta PC-spel hittills. Metacritic är en webbplats som samlar recensioner från verifierade publikationer och sammanställer dem till ett snittbetyg. Det här snittbetyget har fått stort genomslag inom spelvärlden men också kritiserats för att ge en onyanserad bild av verkligheten.

Baldur's Gate 3:s snittbetyg ligger just nu på 97 av 100 baserat på 26 recensioner. Det rangordnas därmed högre än den tidigare förstaplatsen, ZA/UM:s rollspel Disco Elysium: The Final Cut, som har snittbetyget 97 av 100 baserat på 11 recensioner. Andra PC-spel som Baldur's Gate 3 nu har bättre snittbetyg än är klassiker som Half-life 2, Grand Theft Auto 5 och sin egen föregångare Baldur's Gate 2: Shadows of Amn.

Om förstaplatsen håller i sig återstår däremot att se eftersom många publikationer ännu inte hunnit publicera sina recensioner av spelet. Det är inte ovanligt att stora titlar som Baldur's Gate 3 i slutändan får långt över 100 recensioner inräknade i sitt snittbetyg på Metacritic.

Slog sitt eget spelarrekord på Steam

Även spelarna verkar tycka om det Dungeons & Dragons-baserade rollspelet. Metacritics användarbetyg för Baldur's Gate 3 ligger just nu på 9,1 av 10, baserat på 5 783 betyg, och i helgen slog rollspelet sitt eget samtidiga spelarrekord på Steam. Redan det tidigare rekordet på 814 666 spelare gjorde titeln till ett av Steams största spel hittills. Det nya rekordet landade istället på 875 343 spelare.

Vilket tycker du är det bästa PC-spelet hittills?