Strömmade spel är en klurig nöt att knäcka, men med en ny satsning från streamingjätten Netflix kan företaget visa att strömmat är framtiden. Netflix har börjat betatesta molnspelande där prenumeranter kan avnjuta spelsessioner via TV-apparaten.

Det handlar om ett litet betatest där utvalda prenumeranter i Kanada och Storbritannien får delta. Spelutbudet är initialt sparsmakat med endast Oxenfree samt Molehew's Mining Adventure. Om testandet går som planerat lär mängden tillgängliga speltitlar öka markant.

Betatestare kan spela via sina TV-apparater och kompatibla streamingenheter från bland annat Google och Nvidia. Möjlighet att spela via webbläsaren samt via fler enheter är på gång. På TV-apparater är det primärt användarens mobiltelefon som får agera kontroll, medan via webbläsaren är det mus och tangentbord som gäller.

Spel i fokus sedan 2021

Spelstreaming är endast den senaste spelsatsningen hos Netflix. Sedan ett par år tillbaka har företaget erbjudit spel till IOS och Android samt att företaget köpt upp Oxenfree-utvecklarna Night School Studio, som nyligen lanserade uppföljaren Oxenfree II.

Kommer Netflix lyckas där andra misslyckats?