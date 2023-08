Under pandemin exploderade både arbete hemifrån och olika former av digital underhållning, något som gav elektronikbranschen vind i seglen och välfyllda kassor. Sedan dess har vinden avtagit både globalt och i Sverige, där bland annat Webhallen rapporterat förlust. Nu framgår att även ägaren Kompletts svenska verksamhet kärvar.

Det svenska bolaget, som går under namnet Komplett Services Sweden, omsatte 1,07 miljarder kronor under år 2022. Det är ett tapp på nästan 250 miljoner kronor ställt mot år 2021, under vilket bolaget omsatte 1,32 miljarder kronor. Därtill minskar rörelseresultatet med en halv miljon, ned till 2,17 miljoner kronor.

Likt både hårdvarutillverkare och andra återförsäljare pekar Komplett ut "Covid-effekten" och kriget i Ukraina som bidragande orsaker till en negativ trend som påverkar inte bara Komplett, utan hela branschen. Det är inte helt oväntat – tidigare i månaden redovisade bland annat branschorganet Elektronikbranschen att hemelektronik i samtliga kategorier pekar kraftigt nedåt.

Det bör dock noteras att Komplett Services Sweden bara är en av flera delar av Komplett Group. Utöver det svenska dotterbolaget har Komplett norska och danska motsvarigheter och står som ägare till både Netonnet och Webhallen. I fjol omsattes totalt cirka 15 miljarder kronor med lönsamhet.

Källa: Ehandel