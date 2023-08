Tidigare i månaden dök det upp information som pekade på att datortillverkaren Lenovo var i full färd med att introducera en egen handhållen speldator i samma stuk som Valves Steam Deck och Asus ROG Ally. Detta ser nu ut att stämma och Windows Report har publicerat flertalet bilder på maskinen, som går under namnet Lenovo Go, tillsammans med ytterligare en rapport som gör gällande att den kör Windows 11 och drivs av AMD:s systemkrets Ryzen Z1 med integrerad RDNA 3-grafik.

Vid en första anblick ser Lenovo Go ut som många konkurrenters bärbara spelmaskiner, med dubbla analoga styrspakar, ett styrkors samt den klassiska uppsättningen XABY-knappar. Bolaget lägger dock även till en styrplatta, vilket kan vara praktiskt i de fall man behöver navigera med en muspekare. Centralt syns en stor pekskärm på 8 tum, vars paneltyp och upplösning är okänd.

Något som sticker ut är en finess som inspirerats av Nintendo Switch, där båda handkontrollerna är löstagbara. Terminaler på vardera handkontroll gör att dessa kan kommunicera med basenheten och laddas medan de är dockade.

För att göra maskinen praktiskt användbar när handkontrollerna är löskopplade erbjuds ett rejält utfällbart stöd (eng. kickstand) på baksidan av enheten. Här syns även flertalet stora ventilationsöppningar samt ytterligare extraknappar. Sett till portar erbjuder Lenovo Go dubbla USB Type-C, en i ovankant och en i nederkant, medan lagringsexpansion sker via Micro SD-kort.

Lanseringsdatum och pris för Lenovo Go är ännu inte kända, men då spelmässan Gamescom går av stapeln under nästa vecka är det ingen högoddsare att enheten kan avtäckas under det evenemanget.