Roblox är idag en av de största plattformarna på internet, och unikt populärt bland barn och tonåringar. Spelplattformen låter vem som helst kan skapa ett spel som sedan kan spelas av andra och har länge kritiserats för sin affärsmodell som lockar barn att spendera stora summor pengar på den virtuella valutan Robux. Samt för att inte anstränga sig tillräckligt att hålla barn säkra från trakasserier och annat.

Utvecklarna av Roblox har hittills sluppit anklagas för maffiaverksamhet, men det blev det precis ändring på, rapporterar Bloomberg. I veckan lämnade nämligen ett par föräldrar i Kalifornien in en stämningsansökan mot Roblox Corporation där de anklagar företaget för brott mot amerikanska maffialagen Racketeer Influenced and Corrupt Organisations Act (RICO) – samma lag som förre presidenten Donald Trump nyligen åtalades under.

Kärandena och deras advokater påstår att Roblox arbetar i maskopi med tredjepartssajter som driver illegala hasardspel riktade mot barn. Barnen kan föra över sina Robux till spelsajterna, där de sedan kan spela bort dem, och sajterna tjänar riktiga pengar genom att lösa in Robux mot pengar med 30 procent kommission till Roblox.

Eftersom barnen kan köpa Robux för riktiga pengar, antingen direkt genom en förälder eller annan närståendes betalkort eller genom att köpa presentkort i butiker, möjliggör och uppmuntrar Roblox barns illegala spelare, skriver föräldrarnas advokater i stämningsansökan.