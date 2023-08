Nvidia har ett stort försprång mot konkurrenten AMD när det gäller prestanda i maskininlärningsalgoritmer. Företagets specialbyggda AI-grafikkort H100 har enligt en rapport en vinstmarginal på 1 000 procent och dess vanliga konsumentkort används i stor utsträckning bland företag som bygger egna AI-system av olika slag.

Hårdvaruskillnader är bara en del av orsaken till den stora skillnaden – mjukvara är också viktigt. Det visas med stor tydlighet av resultaten från tester med Radeon RX 7900 XTX och ny optimerad kod för bildskaparalgoritmen Stable Diffusion, rapporterar Wccftech. Koden kommer från Microsofts öppna källkod-projekt Olive.

Utan optimeringarna klarar AMD-kortet 1,87 iterationer per sekund i algoritmen. Med optimeringarna tiodubblas prestandan till 18,59 iterationer per sekund. Det ligger i linje med Geforce RTX 4080 som klarar 19,41 iterationer per sekund. Båda resultaten gäller med standardinställningarna för Stable Diffusion, A111. Räknat i dollar per iteration per sekund blir RX 7900 XTX faktiskt något billigare än RTX 4080 – 52,1 mot 56,6 dollar.

Generativ AI och andra maskininlärningsapplikationer är en het trend i teknikbranschen. Det handlar inte bara om de mer synliga användningsområdena som bildskaparalgoritmer. Företag som Adobe och Apple har exempelvis bakat in maskininlärning i olika program för att möjliggöra helt nya funktioner, som automatisk maskning av bakgrunden i bilder.

Om program som Photoshop blir avsevärt snabbare med ett Nvidia-kort får AMD svårare att konkurrera även utanför renodlade AI-satsningar, så beviset på att Radeon-korten kan vara konkurrenskraftiga på den här fronten kan bli viktigt för företaget.